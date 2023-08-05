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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 05.08.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 05.08.2023

II Игры стран СНГ открыты, учения в Литве, беженцы, белорусские предприятия, пчеловод из Логойского района, "Беларусь созидающая", наводнение в Словении,глобальное потепление, экстремальная жара в Беларуси, "Фактор.by".

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