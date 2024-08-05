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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 05.08.2024
Вопросы производства и реализации табачных изделий, 30 лет - Национальной государственной телерадиокомпании, падение биржевых индексов, Венгрия и Словакия готовы прекратить поставки электроэнергии в Украину, в Латвии готовы ввести призыв для женщин, Совету безопасности Беларуси - 30 лет, что подготовили к школе белорусские дизайнеры, сколько стоит экипировать ребенка в школу, Сергеенко провел прием граждан и юрлиц, Генпрокуратура по всей Беларуси провела проверку в системе ЖКХ, Евгений Золотой с серебром Олимпийских игр вернулся домой.
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