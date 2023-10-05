Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 05.10.2023

Встреча Президента со спикером парламента Кыргызстана; Минск - Бишкек: соглашение о межпарламентском сотрудничестве; Делегация из Кыргызстана уже оценила технический потенциал предприятия Белкоммунмаш; Телефонный разговор президентов Беларуси и Таджикистана;СМИ: Запад превратит Украину в выжженную землю из-за потери контроля; Неудачу накануне выборов потерпела еще одна инициатива "варшавского режима"; Парламентские выборы в Польше еще не состоялись, но уже вошли в историю как самые грязные; Произошло нападение на сопредседателя партии "Альтернатива для Германии"; В Сирии вооруженные террористические группировки совершили нападение на военный колледж;Беларусь активно наращивает финансовый суверенитет; Теплая погода вносит коррективы в начало отопительного сезона; Время сочного урожая и импортозамещения! Яблоки сейчас заготавливают садоводы Беларуси.