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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 06.01.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 06.01.2024

Лукашенко встретился с белорусскими космонавтками, Кубок Содружества по биатлону в Раубичах, верующие в ожидании Рождества Христова, итоги недели, прогнозы на 2024 год, Анна Эйсмонт - лауреат спецпремии Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп".

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