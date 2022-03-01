Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 06.01.2024

Лукашенко встретился с белорусскими космонавтками, Кубок Содружества по биатлону в Раубичах, верующие в ожидании Рождества Христова, итоги недели, прогнозы на 2024 год, Анна Эйсмонт - лауреат спецпремии Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп".