Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 06.03.2023

Безопасность и надежность эксплуатации Белорусской АЭС - безоговорочный приоритет. Об этом еще раз напомнил сегодня Президент на совещании. Прямой авиарейс связал Минск и Уфу: в Национальном аэропорту встречали первых пассажиров из Башкортостана. Новые аспекты сотрудничества Беларуси и Китая в здравоохранении: традиционная медицина, оборудование для больниц и специалисты из Поднебесной.Информация о землетрясении в Турции пришла в Беларусь за 4 минуты. Можно ли было предотвратить беду и каков прогноз сейсмологов на март. Кто она "Женщина года". БСЖ подвел итоги и вручил награды. Дворец художественной гимнастики отмечает пятилетний юбилей.

