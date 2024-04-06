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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 06.04.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 06.04.2024

Экипаж с Мариной Василевской вернулся на Землю, Украину не пригласят в НАТО, вспышка туберкулеза в США, "Белая Русь" избрала делегатов ВНС, будни аграриев Горецкого района, акция "Адновiм лясы разам", победа хоккейнойкомандыПрезидента в финале любительского турнира.

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