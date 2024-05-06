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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 06.05.2024
Лукашенко 8-9 мая совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Венок от белорусского посольства в Москве возложили к Могиле Неизвестного Солдата."Спасибо за Независимость" - Беларусь готовится к 9 Мая.
В Минском районе в урочище Уручье обнаружены новые свидетельства зверств нацистов.Почему преступники Третьего рейха стали большим бизнесом и большой политикой - в "Понятной политике". Интервью польского судьи Томаша Шмидта.Что обещал Науседа, идя на первый президентский срок, и как обманул литовцев - в проекте "Изнанка".В МИД Франции опровергли отправку солдат иностранного легиона в Украину.Леонков: Европейские политики не отдают себе отчет в своих действиях.Сенаторы сегодня одобрили законопроект "О приостановлении действия Договора - об обычных вооруженных силах в Европе".Латвии грозит транспортный коллапс - не хватает комплектующих из Беларуси и России.В Латвии арестовали местного жителя за наклейку с изображением ордена Великой Отечественной войны.В канун Дня Победы Украина снесла монумент "Вечной Славы" - зачем сжигают Знамя Победы - в проекте "По форме"
Повышены зарплаты ряду медработников, в том числе увеличен размер доплаты за работу в сельской местности.
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