Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 06.06.2023

Совещание у Президента по вопросам образования; Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Приморья; Стартовала выставка "Белагро-2023"; Кто будет гостем выпуска "Актуальное интервью"?;Игра не по правилам - выборы непостоянных членов Совбеза ООН; Роль ООН в обеспечении мироустройства, гуманитарной, культурной и просветительской сферах трудно переоценить; Как французы отстаивают свои права; Противостояние Брюсселя и Варшавы; "Тренды" на трансформацию Евросоюза;Из-за разрушения Каховской ГЭС на территории Новокаховского городского округа введен режим ЧС; Кандидат в президенты США подтвердил наличие американских биолабораторий в Украине; Ситуация в Белгороде - что это?; ЗРК С-400 на защите воздушных границ Союзного государства;Как проходит реализация госпрограммы "Один район - один проект"; Итальянский режиссер поставил оперу вопреки "железному занавесу"; Состоялось награждение победителей радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусi"; Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".