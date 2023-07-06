Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 06.07.2023

Какова перспектива мирных переговоров по Украине, что стоит за ультиматумом Зеленского и каковы сроки перемещения ядерного оружия в Беларусь, рассказал Президент Беларуси журналистам. Кого государства NAM никогда не простят, насколько громок их голос и как наша дипломатия чувствует себя на международной арене. Как формулировка "политический заключенный" влияет на правоприменительную практику, и в каких условиях отбывают наказание такие люди. Украинские власти организовали новую попытку захвата Киево-Печерской лавры. Почему протестуют польские фермеры, что еще из "Незалежной" вывозили под экспортным кодом зерна и будет ли продлена "зерновая сделка". В Беларуси убирают озимый ячмень. В Минске простились с министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко. В Летнем амфитеатре начался монтаж главной сцены "Славянского базара".