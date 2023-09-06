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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 05.09.2023
Оперативно-стратегические учения "Боевое братство - 2023" вышли на финишную прямую.Польские учения у границ Беларуси.Фильм польского режиссера "Зеленая граница" вызвал истерию со стороны официальной Варшавы.Мамыкин: Запад пытается втянуть Беларусь в военный конфликт.Президент Экваториальной Гвинеи прибыл с официальным визитом в Беларусь.Президент Беларуси встретится с президентом Экваториальной Гвинеи во Дворце Независимости.I Белорусско-узбекский женский бизнес-форум завершился в Национальной библиотеке."Экономическая среда" об электромобилях.Новый сезон на БТ.Комментарий МИД Беларуси по указу об изменении порядка выдачи документов.Британский журнал Economist попробовал поиграть в правду.Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, чтобы воочию оценить три месяца контрнаступления ВСУ.В Дзержинске дан старт общественно-политического форума "17 граней единства".Сергеенко: Историческое значение Дня народного единства необходимо показывать и разъяснять молодому поколению."Молодежь - за Союзное государство". В Смоленске состоялось торжественное открытие XVI фестиваля.Всебелорусская молодежная стройка собирает средства на строительство Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.Футбольный урок по-испански - сборная Беларуси по футболу провела открытую тренировку.А. Соболенко вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема
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