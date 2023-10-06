ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 06.10.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 06.10.2023

Обстановку вокруг Беларуси обсудили во время рабочей поездки Президента в Брестскую область. Президент ответил на вопросы журналистов.Главные темы разговора Президента с журналистами - в центре внимания гостей и экспертов "Клуба редакторов".Белорусские миротворцы примут участие в учениях ОДКБ.Дефицит молочных смесей в Великобритании.Трамп может стать спикером Палаты представителей конгресса США.Вооружение Украины через серые схемы Белого дома.Дети Донбасса провели каникулы под мирным небом Беларуси.В Китае состоялся Трансгималайский форум международного сотрудничества.40 радиостанций Беларуси в одном онлайн-радиоплеере.Министерству культуры 70 лет! В Большом театре прошел праздничный концерт

Кликайте по

ссылке

и для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все