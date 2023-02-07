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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 07.02.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 07.02.2023

Изменения в банковской системе Беларуси обсудили у Президента Беларуси. Также стране создана комиссияпо рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси. Число жертв уничтожающего землетрясения в Турции и Сирии растет с каждым часом.РОСН "ЗУБР" МЧС оперативно направляется в Турцию. Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, азападные политики призывают остановить помощь Украине.В театре Горького 9 февраля премьера, а Большой театрв свой юбилейный, 90-й сезон, исполняет мечты.

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