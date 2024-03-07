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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 07.03.2024
Кадровое решение Президента Беларуси и доклад Натальи Кочановой во Дворце Независимости белорусскому лидеру
Накануне 8 Марта все внимание женщинам. Особое - многодетным мамам. Торжественное чествование материнской доблести и чести проходит по всей Беларуси
Специальные выпуски, полюбившиеся киноленты и зажигательные концерты. Белтелерадиокомпания готовит праздничный эфир к 8 Марта
Европа бушует. Аграрии готовы на вилы поднять "евросадовников". Протестующие во всем винят Украину и спонсороввойны, которая убивает и Европу. Самые ожесточенные акции - в Польше
В США состоялся "супервторник" - фактически определены кандидаты от демократов и республиканцев
В белорусское гражданство приняты 284 человека. Президент подписал указ. Пообщались с теми, кто получил паспорта
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Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
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"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
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