Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 07.03.2024

Кадровое решение Президента Беларуси и доклад Натальи Кочановой во Дворце Независимости белорусскому лидеру

Накануне 8 Марта все внимание женщинам. Особое - многодетным мамам. Торжественное чествование материнской доблести и чести проходит по всей Беларуси



Специальные выпуски, полюбившиеся киноленты и зажигательные концерты. Белтелерадиокомпания готовит праздничный эфир к 8 Марта



Европа бушует. Аграрии готовы на вилы поднять "евросадовников". Протестующие во всем винят Украину и спонсороввойны, которая убивает и Европу. Самые ожесточенные акции - в Польше