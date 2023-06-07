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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 07.06.2023
Стартовало заседание межправсовета Евразийского союза; Чем белорусам интересен Алтайский край; Беларусь и Россия наращивают взаимодействие в сфере безопасности; Военный конфликт в Украине приобрел новые формы;WP: ЦРУ знало о планах Киева по подрыву "Северных потоков" задолго до диверсии; Расследование в отношении Варшавы начал Высший орган исполнительной власти Евросоюза; Истинные причины польского переполоха; А. Яцек: Поляки устали от бездействия властей и кризиса в стране; ЧП на комбинате в Светлогорске; Франция протестует против пенсионной реформы; Европа разных скоростей. Как контурные карты изменят свою раскраску - в проекте АТН "Тренды"; Орда: Дело против Беларуси - это манипуляция и фальсификация; Предприятия легпрома по итогам года планируют выйти на экспорт продукции в $2 млрд; Выставка "Белагро 2023": более 450 компаний из 10 стран; Во Дворце Республики наградили лауреатов премии правительства в области качества; Новополоцку - 65! В Беларуси стартовала летняя детская оздоровительная кампания; СК продолжает работу над расследованием договорных матчей.
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