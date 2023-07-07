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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 07.07.2023
Большой резонанс вызвало интервью нашего президента зарубежным и белорусским СМИ.О встрече Лукашенко с зарубежными журналистами - в рубрике "Сриншот".Зарубежные журналисты посетили белорусский военный лагерь.Как себя показал интернациональный пул журналистов во Дворце Независимости - обсудили в "Клубе редакторов".Президент Болгарии: Украине надо задуматься об установлении мира.США готовы передать Украине кассетные боеприпасы."Беларусь созидающая": Военно-промышленный комплекс.Об экзамене на независимость Беларуси и Украины в "Площадке"."Восставшие на святое" - план Третьего рейха после Второй мировой подхватили спецслужбы западных стран. Как удержать экспортные позиции по мясу и молоку - премьер с рабочей поездкой в Брестской области.Аграрии учитывают изменение климатических условий и развивают новые направления в сельском хозяйстве.10 новых мобильных ФАПов поступили в Витебскую область.Комитет госконтроля принял решение по бывшему оздоровительному лагерю "Кировец" под Минском.Как начиналась история Дворца гимнастики и какие условия здесь есть для белорусских гимнасток.Первый заместитель министра спорта и туризма Александр Дорохович о белорусском спорте.Республиканский финал проекта "Властелин села" прошел в Горках
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