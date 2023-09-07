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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 07.09.2023
Во Дворце Независимости прошли переговоры президентов Беларуси и Экваториальной Гвинеи, гостям показали технику белорусских предприятий, министр здравоохранения Экваториальной Гвинеи посетил предприятие "Белмедпрепараты". В 2023 году "Беларуськалий" поставил в два раза больше удобрений Китаю, чем в прошлом году. Дело о геноциде белорусского народа продолжают расследовать. Мемориальный комплекс "Озаричи" готовится к обновлению. Патриотический форум "Беларусь адзiная" в Березе собрал около 600 участников. Чем закончился внеочередной Съезд Белорусского Красного Креста. Жителям трех районов Минска рекомендовано временно не использовать воду из-под крана. Антон Смольский блистательно выиграл мужской спринт на старте Кубка Содружества по биатлону.
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