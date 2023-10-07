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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 07.10.2023
Президент Беларуси сегодня провел телефонный разговор с Президентом России.Теме безопасности в Беларуси уделяется особое внимание - итог визита Президента в Брестскую область.Беларусь не ввязывается в гонку вооружений.О суверенитете как высшей ценности народа и государства - в рубрике "Скриншот".Почему небо все чаще становится площадкой для провокаций - в проекте "Диспозиция".Израиль - Палестина: Резкое обострение ситуации зафиксировано на Ближнем Востоке.Словакия прекращает помощь Украине.Как "ПиС" политизировала дизель.Как в Польше правящая партия захватывает активы частного бизнеса - в "Понятной политике".Итоги недели.На Беларусь обрушился шквалистый ветер.В соцобъектах Минской области стали греть батареи."Дажынкі" празднует Могилевская область."Беларусь созидающая": инновационная инфраструктура.А деньги где? Прокуратура стала ограничивать выезд за границу руководителей и учредителей организаций-должников.БНТУ принял своих первых студентов из Зимбабве
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