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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 07.12.2022
Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В повестке саммита - порядка 20 пунктов. О стратегическом направлении развития ЕАЭС говорят и эксперты. Штурм Рейхстага, свержение правительства, захват власти и план распустить армию. В Германии пресекли попытку госпереворота. Десятки задержанных, массово идут обыски. Голос Беларуси на международной арене. В МИД прошла встреча с белорусами зарубежья. Говорили о важности сохранения исторической памяти и о давлении Запада на нашу страну.
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