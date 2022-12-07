Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 07.12.2022

Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В повестке саммита - порядка 20 пунктов. О стратегическом направлении развития ЕАЭС говорят и эксперты. Штурм Рейхстага, свержение правительства, захват власти и план распустить армию. В Германии пресекли попытку госпереворота. Десятки задержанных, массово идут обыски. Голос Беларуси на международной арене. В МИД прошла встреча с белорусами зарубежья. Говорили о важности сохранения исторической памяти и о давлении Запада на нашу страну.