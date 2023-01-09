3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 08.01.2023
Главные акценты встречи Президента с государственным секретарем Союзного государства.Подписан указ о мерах по обеспечению своевременной выплаты зарплаты. Своевременность выплаты зарплаты в Беларуси на контроле прокуратуры.Протесты в Бразилии: Более 400 человек задержаны. Стремительный рост цен в Польше. Гарри капут, или беглый принц.ГПК: Украинскую границу охраняют тероборона и неустановленные воинские формирования.Польский армейский кулак на границе с Беларусью.Неотвратимость ответственности - суд по делу "Тут.бай медиа". Работники СМИ и сферы культуры удостоены медалей и Благодарности Президента Республики Беларусь.Теневые финансисты задержаны в Минске. Возрождение традиций шаповальства и керамического ремесла. Итоги и планы Минской области в АПК.Новый порядок проведения диспансеризации.В Бресте открылся международный фестиваль "Январские музыкальные вечера"
Кликайте поссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов