Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 08.01.2024

Выборы 2024: ровно неделя остается до завершения этапа выдвижения кандидатов в депутаты. Это время активного сбора подписей. На что нужно обратить внимание гражданам и как в целом продвигается кампания по подготовке к единому дню голосования.

Налоговые новшества: кому в Беларуси придется платить на сверхдоходы, новый налоговый вычет для молодых специалистов, изменения для ИП.

Что производит отечественный военпром и способна ли наша страна полностью закрыть свои потребности в оборонке.

Белорусы сегодня жили по правилам настоящей зимы. Оказались ли готовы к морозам автолюбители? Какие советы дают медики? Что думают о будущем урожае агрономы и кто в январском минусе видит плюсы?



От природопользования до квантовых технологий для высокочувствительных измерений - лучшим умам страны Национальная академия наук присудила премии.



