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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 08.01.2024
Выборы 2024: ровно неделя остается до завершения этапа выдвижения кандидатов в депутаты. Это время активного сбора подписей. На что нужно обратить внимание гражданам и как в целом продвигается кампания по подготовке к единому дню голосования.
Налоговые новшества: кому в Беларуси придется платить на сверхдоходы, новый налоговый вычет для молодых специалистов, изменения для ИП.
Что производит отечественный военпром и способна ли наша страна полностью закрыть свои потребности в оборонке.
Белорусы сегодня жили по правилам настоящей зимы. Оказались ли готовы к морозам автолюбители? Какие советы дают медики? Что думают о будущем урожае агрономы и кто в январском минусе видит плюсы?
От природопользования до квантовых технологий для высокочувствительных измерений - лучшим умам страны Национальная академия наук присудила премии.
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