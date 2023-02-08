Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 08.02.2023

Последствия землетрясения века, белорусские спасатели прилетели на помощь в Турцию. Посольство Беларуси следит за ситуацией с нашими гражданами. Зеленский начал свое европейское турне, а в Америке в СМИ сделали два громких заявления. Торговля и общепит в Беларуси с января работают по новым правилам. Журналисты АТН провели мониторинг системы питания в школах. 10 лет назад в структуре Белтелерадиокомпании появилась третья кнопка - "Беларусь 3" празднует юбилей!