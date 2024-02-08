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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 08.02.2024
Большой переговорный марафон состоялся в Ташкенте. Визит Александра Лукашенко в Узбекистан уже назвали историческим. От совместного выпуска БЕЛАЗов до взаимодействия в здравоохранении и АПК. Лидеры Беларуси и Узбекистана обсудили пути развития партнерства. Что стало итогом переговоров?
Эпидемия фермерских протестов в Европе. Продукция латвийских аграриев уже не выдерживает конкуренции с товарами из России и Беларуси. Недовольных по всем канонам демократии орошают слезоточивым газом.
Суд над палачом Хатыни в Минске: дело карателя составило 35 томов.
Его называют самым ожидаемым интервью в истории. Западные цензоры в режиме тревоги. Ажиотаж в СМИ и настоящая информационная бомба. Зачем Карлсон прилетел в Москву?
Беларусь и Башкортостан обсуждают новые совместные проекты: от строительства заводов до новейших разработок по беспилотникам
Столичное "Динамо" в четвертый раз за сезон КХЛ сразилось против московского ЦСКА. А белорусская "молодежка" стала второй на турнире по хоккею в формате три на три. Наши гимнасты готовятся к возвращению на международную арену.
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