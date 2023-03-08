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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 08.03.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 08.03.2023

Уют, забота, материнство, красота, любовь. Весь мир сегодня восхищается женщинами и поздравляет их с праздником! Присоединяемся и мы. Вместе попробуем нарисовать собирательный портрет наших любимых белорусок.

Именно он не пропустил террориста в Беларусь в середине января. Именно про него накануне говорил Президент. Вы узнаете все подробности инцидента на границе из первых уст.

И величайшая святыня Беларуси, которая охраняет и защищает. Воссозданный крест Евфросинии Полоцкой впервые прибыл в Витебск.

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