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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 08.03.2023
Уют, забота, материнство, красота, любовь. Весь мир сегодня восхищается женщинами и поздравляет их с праздником! Присоединяемся и мы. Вместе попробуем нарисовать собирательный портрет наших любимых белорусок.
Именно он не пропустил террориста в Беларусь в середине января. Именно про него накануне говорил Президент. Вы узнаете все подробности инцидента на границе из первых уст.
И величайшая святыня Беларуси, которая охраняет и защищает. Воссозданный крест Евфросинии Полоцкой впервые прибыл в Витебск.
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