3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 08.06.2023
Президент Беларуси провел встречу с секретарями советов безопасности стран ОДКБ.Экс-генсек НАТО оценил возможность отправки войск альянса в Украину.В Румынии начались многонациональные учения по химической, биологической, радиологической и ядерной защите.Р. Кеннеди: США превратили Украину в скотобойню.Громкий скандал разгорелся в Польше.Стремительно растет контрабанда оружия в Польшу из Украины. Что это - разбираем в "Площадке".Беларусь на межправсовете в Сочи призвала коллег определиться с основными приоритетами в сотрудничестве.В Беларуси проделана масштабная работа по корректировке избирательного законодательства."Перепрошивка" сельской медицины - как модернизируют ФАПы.ЧП на комбинате в Светлогорске.Фестиваль "Балетное лето" стартовал в Большом
Кликайте поссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей