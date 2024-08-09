3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 08.08.2024
Президент провел встречу с участниками заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ.Курская область России подверглась наглой, но бессмысленной атаке со стороны ВСУ.Военный эксперт о причинах нападения на Курск.Президент внес в парламент законопроект о смягченииуголовной ответственности по рядупреступлений.Декриминализация - одна из ключевых позиций законопроекта "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".Белорусские каникулы для детей из Сирии.МИД Беларуси рекомендует гражданам страны не посещать Израиль.Визовый скандал в Германии.В Польше расследуют факты визовых махинаций.Польский инженер в области микроэлектроники Бартоломей Гжелец в проекте "Актуальное интервью" рассказал, что происходит в его стране."Минск-Мир": новая архитектура бизнеса.Председатель Совета Республики провела встречу с главами администраций районов Минска
Кто и как сейчас строит жилье для белорусов - в проекте "На контроле Президента"
Белорусы завоевали все золотые медали на чемпионате мира среди юниоров по шахматам
Олимпиада-2024: Юлия Трушкина вышла в полуфинал Игр в гребле на каноэ
Кликайте по
и для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее