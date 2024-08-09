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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 08.08.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 08.08.2024

Президент провел встречу с участниками заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ.Курская область России подверглась наглой, но бессмысленной атаке со стороны ВСУ.Военный эксперт о причинах нападения на Курск.Президент внес в парламент законопроект о смягченииуголовной ответственности по рядупреступлений.Декриминализация - одна из ключевых позиций законопроекта "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".Белорусские каникулы для детей из Сирии.МИД Беларуси рекомендует гражданам страны не посещать Израиль.Визовый скандал в Германии.В Польше расследуют факты визовых махинаций.Польский инженер в области микроэлектроники Бартоломей Гжелец в проекте "Актуальное интервью" рассказал, что происходит в его стране."Минск-Мир": новая архитектура бизнеса.Председатель Совета Республики провела встречу с главами администраций районов Минска

Кто и как сейчас строит жилье для белорусов - в проекте "На контроле Президента"

Белорусы завоевали все золотые медали на чемпионате мира среди юниоров по шахматам

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