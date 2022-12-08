Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 08.12.2022

Саммит ЕАЭС обозначит, каким будет ответ на санкционное давление. Президент подписал Закон "Об амнистии в связи с Днем народного единства". Сезон в театре Ла Скала открылся оперой "Борис Годунов". Телевизионная кухня проекта "Фактор.by" - какая она?