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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 08.12.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 08.12.2022

Саммит ЕАЭС обозначит, каким будет ответ на санкционное давление. Президент подписал Закон "Об амнистии в связи с Днем народного единства". Сезон в театре Ла Скала открылся оперой "Борис Годунов". Телевизионная кухня проекта "Фактор.by" - какая она?

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