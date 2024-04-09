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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 09.04.2024
9 апреля во Дворце Независимости состоялся детальный разбор ситуации в промышленности
От качества производства до задач по экспорту и импортозамещению - как видит ситуацию в промышленности Президент
ЦИК зарегистрировал избранных членов Совета Республики 8-го созыва
Весенний паводок затронул 39 регионов России, а в 10 регионах Казахстана введен режим ЧС
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