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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 09.07.2024

Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 09.07.2024

Лучшие модели техники, космические и лазерные установки показали премьерам Беларуси и России на ИННОПРОМе.30 лет независимости - какие успехи Беларуси.Шафир: Беларусь наработала мощный промышленный потенциал.Буевич: За эти 30 лет мы выстроили свою страну, в которой люди живут так, как они хотят жить.Первый Президент, первый референдум, первая Конституция, первое народное вече - какими были 30 лет независимости.От проблемы как накормить людей до покорения космоса - как Беларусь развивалась 30 лет.Вступление Беларуси в ШОС усилит позиции стран Глобального Юга.Журналисты ШОС посетили Минский тракторный завод.Пресс-тур представителей масс-медиа стран - участниц ШОС.Антитеррористическая тренировка Беларуси и Китая "Атакующий сокол".Размещение ядерного оружия в Беларуси - шаг по сдерживанию Запада - Толстой.Почему Грузии закрыли путь в ЕС.Amnesty International осуждает ЕС за репрессии

НАТО на распутье

Чего ждать от Украины и НАТО - в проекте "Это другое"

Обращения граждан позволяют выявить срез проблем в регионах - на связи с населением была спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова

Аграрии убирают озимый ячмень - намолот почти 640 тыс. т зерна

Радоман: Наша продукция не уступает западной

Республиканская акция "Шаг к успеху" путешествует по стране

ХХХIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" открыл афишу и идет на рекорд

Тембры конкурса исполнителей белорусской эстрадной песни "Витебск" в Минске

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