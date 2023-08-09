Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 09.08.2023

Золото в гандболе, золото в пляжном футболе. Медальная копилка нашей сборной на II Играх СНГ растет.

Аншлаги на трибунах, яркие поединки, знакомство с достопримечательностями. А еще мастер- классы от белорусских журналистов по приготовлению драников. В Витебске на сцене Летнего амфитеатра сегодня стартовали соревнования по таиландскому боксу.

Поздравим хлеборобов Брестской области. Они первыми намолотили миллион тонн зерна.

Сколько стоят II Игры стран СНГ для каждого белоруса? И как окупятся? Обсудим в "Экономической среде".

"Демократизация" в Нигере. Французские войска вторглись в воздушное пространство Нигера, атаковали Нацгвардию африканской страны и освободили из тюрьмы командиров повстанцев. Ситуация накаляется.