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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 09.08.2023
Золото в гандболе, золото в пляжном футболе. Медальная копилка нашей сборной на II Играх СНГ растет.
Аншлаги на трибунах, яркие поединки, знакомство с достопримечательностями. А еще мастер- классы от белорусских журналистов по приготовлению драников. В Витебске на сцене Летнего амфитеатра сегодня стартовали соревнования по таиландскому боксу.
Поздравим хлеборобов Брестской области. Они первыми намолотили миллион тонн зерна.
Сколько стоят II Игры стран СНГ для каждого белоруса? И как окупятся? Обсудим в "Экономической среде".
"Демократизация" в Нигере. Французские войска вторглись в воздушное пространство Нигера, атаковали Нацгвардию африканской страны и освободили из тюрьмы командиров повстанцев. Ситуация накаляется.
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