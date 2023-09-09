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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 09.09.2023
Концерты, турниры, квесты, мастер-классы и национальные блюда - чем запомнится День города минчанам. Белорусы поздравляют Минск с 956-летием в соцсетях.Аграрии Брестчины празднуют "Дожинки".Антон Смольский удерживает лидерство в Кубке Содружества по итогам двух гонок.Рейтинг президента США упал до рекордно низкого уровня.Лицемерие западной демократии: убийство невиновных, сотни в тюрьмах, но ни одного политзаключенного - в "Понятной политике".Гродно празднует 895-летие.В преддверии Дня танкиста в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" прошла реконструкция белорусской наступательной операции "Багратион".Откуда начинался Минск - продолжаются масштабные раскопки средневекового городища.Как минчане праздновали День города в первые годы после Второй мировой войны.
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