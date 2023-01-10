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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 10.01.2023
Традиция, связывающая эпохи и поколения, - Президент вручил премии "За духовное возрождение". Александр Вольфович подчеркнул - региональная группировка войск на территории Беларуси носит исключительно оборонительный характер. 40 % немецких компаний ожидают сокращения бизнеса в 2023 году. Военное снабжение Киева подрывает экономику Франции. В Эстонии растет уровень безработицы. Новые технологии для производства продуктов питания и контроля их качества. Западные колонизаторы снова обманули Африку. Ужасающие обстоятельства трагедии на латвийской границе озвучил Госпогранкомитет. Какие новшества ждут белорусов с 2023, рассказали в ФСЗН. Акция "От всей души" сегодня заглянула в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов. Алексею Талаю подарили две инвалидные коляски. Новогодний марафон добрых дел - представители ВВС и ПВО посетили Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Тонкий лед - убийца азартных рыбаков
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