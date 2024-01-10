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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 10.01.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 10.01.2024

Предприятие с полувековой историей осваивает новые модные направления. Рынок на ура принимает ткани болонья и блэкаут от белорусского "Моготэкса". А небольшое предприятие в Бегомле каждый год добавляет позиции в прайс, предлагая промышленным гигантам импортозамещающие товары.


Бренд "Сделано в Беларуси" - продать грамотно. Исключить посредников. Товаропроводящие сети в Год качества обсудим в "Экономической среде" после "Панорамы".

В товариществах собственников изменения – подробности в интервью программы.

На приеме у сельского фельдшера побывала корреспондент АТН.

Их лица закрывают балаклавы, на форме отличительный шеврон - когда работает "Буран", задачи будут выполнены точно и в срок.

Рождественские каникулы под мирным небом Беларуси. После оздоровления и реабилитации дети из ЛНР возвращаются домой.

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