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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 10.05.2024
Беларусь отметила День Великой Победы
Музыкальной кульминацией 9 Мая стал гала-концерт на Октябрьской площади в столице
Как региональные города Беларуси отпраздновали День Победы
Какие населенные пункты Беларуси награждены вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны"
Лукашенко поздравил Мишустина с назначением на пост премьер-министра России
Варшава ищет повод для преследования польского диссидента и судьи Шмидта
Т. Шмидт: 90% польских наемников вернулись из Украины в гробах
Шмидт открыто дал оценку действиям польских властей по отношению к Беларуси и России
В ряде стран ЕС празднование 9 Мая стало уголовным преступлением
Семибратов: В Европе нет свободы слова
Очередные жертвы европейской демократии на латвийской границе
Предметно о результатах европейских санкций
В Беларуси создана госкомиссия по контролю за вступительной кампанией 2024 года
До Дня Победы битву вели белорусские дорожники - боролись с ямами
Подготовка ко Дню Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна
Акция "Символы Беларуси - символы мира"
Белорусскую драму "Время вернуться" за первый уик-энд посмотрело более Белорусскую 40 тыс. зрителей
Почему в Петриков переезжают даже из Минска
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Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов