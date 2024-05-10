Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 10.05.2024

Беларусь отметила День Великой Победы

Музыкальной кульминацией 9 Мая стал гала-концерт на Октябрьской площади в столице

Как региональные города Беларуси отпраздновали День Победы

Какие населенные пункты Беларуси награждены вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны"

Лукашенко поздравил Мишустина с назначением на пост премьер-министра России

Варшава ищет повод для преследования польского диссидента и судьи Шмидта

Т. Шмидт: 90% польских наемников вернулись из Украины в гробах

Шмидт открыто дал оценку действиям польских властей по отношению к Беларуси и России

В ряде стран ЕС празднование 9 Мая стало уголовным преступлением

Семибратов: В Европе нет свободы слова

Очередные жертвы европейской демократии на латвийской границе

Предметно о результатах европейских санкций

В Беларуси создана госкомиссия по контролю за вступительной кампанией 2024 года

До Дня Победы битву вели белорусские дорожники - боролись с ямами

Подготовка ко Дню Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна

Акция "Символы Беларуси - символы мира"

Белорусскую драму "Время вернуться" за первый уик-энд посмотрело более Белорусскую 40 тыс. зрителей

Почему в Петриков переезжают даже из Минска