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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 10.06.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 10.06.2023

Итоги переговоров Лукашенко и Путина, Новый голос страны, Итоги недели, Беженец об издевательствах, Блогеры из Калининграда, Новополоцку - 65, Выпускные вечера.

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