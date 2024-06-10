Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 10.06.2024

О чем говорили Президент Беларуси и губернатор Воронежской области. Товарооборот Беларуси и России за 4 месяца вырос на 7 %. Белорусские военные присоединились ко второму этапу учений с нестратегическими ядерными силами ВС РФ.

Есть ли шанс на изменение воинствующего курса и антироссийской риторики Евросоюза? Лазоркина: Ультраправые партии у власти Германии - тревожный звоночек. Польша восстанавливает и расширяет буферную зону на приграничной к Беларуси территории. С 2021 года по вине пограничной стражи Польши, Латвии и Литвы погибли более 50 мигрантов.