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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 10.06.2024
О чем говорили Президент Беларуси и губернатор Воронежской области. Товарооборот Беларуси и России за 4 месяца вырос на 7 %. Белорусские военные присоединились ко второму этапу учений с нестратегическими ядерными силами ВС РФ.
Есть ли шанс на изменение воинствующего курса и антироссийской риторики Евросоюза? Лазоркина: Ультраправые партии у власти Германии - тревожный звоночек. Польша восстанавливает и расширяет буферную зону на приграничной к Беларуси территории. С 2021 года по вине пограничной стражи Польши, Латвии и Литвы погибли более 50 мигрантов.
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