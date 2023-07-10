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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 10.07.2023
О возможностях и о том, как котируются белорусские товары на внешних рынках, говорили на встрече с Президентом в Могилеве. Об импортозамещении и модернизации производств говорили в Екатеринбурге на выставке "Иннопром". 10 июля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси и Президента Узбекистана. ЦИК Узбекистана озвучил предварительные итоги голосования на выборах президента. Как выбирали первого Президента Беларуси. В гражданство Беларуси приняты 409 человекиз 21 страны. Как США и зарабатывает на своих союзниках, и почему Швеция на самом деле не может вступить в НАТО. Три новые станции метро планируют открыть в июле 2024 года. В Минске открылась выставка к 80-летней годовщине Волынской резни. Какие возможности студенческие отряды предоставляют этим летом. 32-й фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" начнется уже завтра, 11 июля.
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