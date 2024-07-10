3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 10.07.2024
30 лет назад Александр Лукашенко стал Президентом Беларуси. Президент Беларуси принял делегацию из Зимбабве. Чего достигла Беларусь за 30 лет президентства Александра Лукашенко. Когда белорусы сделали правильный выбор для своей страны. Почему Лукашенко - национальный бренд Беларуси.
США хотели пригласить Киев в НАТО еще 30 лет назад. Главы стран НАТО на встрече в Вашингтоне прокладывают путь к войне, а не к миру. Сохранится ли блок НАТО и выделят ли очередную помощь Украине - в проекте "Ремарка". Кому выгодна напряженность на границе с Беларусью и какие причины у ослабления американской валюты. Польша перестала принимать фуры из Беларуси через пункт пропуска "Козловичи" - к чему это привело.
Беларусь ежегодно направляет не менее 12 % ВВП на социальную сферу. В Беларуси с 2025 года вырастет минимальный размер пособий по беременности и родам, а также пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. Что значат прошедшие 30 лет для белорусов. Манойло: Беларусь следует по правильно выбранному курсу развития. За 30 лет института президентства Беларусь стала лидером на постсоветском пространстве в промышленности и сельском хозяйстве. Марафон "30 суверенных лет" 10 июля объединил профсоюзы, представителей "Белой Руси" и трудовой коллектив фабрики "Коммунарка". Под Могилевом собрались участники республиканской информационно-просветительской акции "Шаг к успеху".
Чем удивлял "Славянский базар" 10 июля. "Фактор.by": в Минске завершились живые прослушивания на телекастинги проекта.
Кликайте поссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов