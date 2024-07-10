30 лет назад Александр Лукашенко стал Президентом Беларуси. Президент Беларуси принял делегацию из Зимбабве. Чего достигла Беларусь за 30 лет президентства Александра Лукашенко. Когда белорусы сделали правильный выбор для своей страны. Почему Лукашенко - национальный бренд Беларуси.

США хотели пригласить Киев в НАТО еще 30 лет назад. Главы стран НАТО на встрече в Вашингтоне прокладывают путь к войне, а не к миру. Сохранится ли блок НАТО и выделят ли очередную помощь Украине - в проекте "Ремарка". Кому выгодна напряженность на границе с Беларусью и какие причины у ослабления американской валюты. Польша перестала принимать фуры из Беларуси через пункт пропуска "Козловичи" - к чему это привело.

Беларусь ежегодно направляет не менее 12 % ВВП на социальную сферу. В Беларуси с 2025 года вырастет минимальный размер пособий по беременности и родам, а также пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. Что значат прошедшие 30 лет для белорусов. Манойло: Беларусь следует по правильно выбранному курсу развития. За 30 лет института президентства Беларусь стала лидером на постсоветском пространстве в промышленности и сельском хозяйстве. Марафон "30 суверенных лет" 10 июля объединил профсоюзы, представителей "Белой Руси" и трудовой коллектив фабрики "Коммунарка". Под Могилевом собрались участники республиканской информационно-просветительской акции "Шаг к успеху".

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