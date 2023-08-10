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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 10.08.2023
Во Дворце Независимости обсудили дорожную карту сотрудничества с Бразилией. Задача - вывести отношения на новый уровень.
II Игры стран СНГ: новые победы и награды. Слоган Игр встречается по всей стране. Уверенно держится и спрос на сувенирную продукцию.
Польский режим разместит на белорусской границе уже 10 тысяч солдат. Узнаем, для чего?
Первый в области и первый в республике - 3 тыс. тонн зерна перевез молодой водитель из Кухчиц. Столько же намолотил экипаж комбайнеров. Репортаж из Минской области.
Осторожно! Осы атакуют! В этом сезоне их популяция сильно возросла. Осы доставляют проблемы пчеловодам, избегать встреч с ними следует и человеку.
Реабилитационный детский центр "Пралеска" принимает смену ребят с аутическими расстройствами.
Первые итоги вступительной кампании в Беларуси. Где какие проходные баллы? Какой конкурс? И какие специальности стали самыми популярными? Расскажем обо всем подробно.
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