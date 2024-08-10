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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 10.08.2024
Лукашенко прокомментировал уничтожение воздушных целей. Хренин о нарушении воздушного пространства: Мы расцениваем это как провокацию в отношении Беларуси. Комментарий МИД в связи с запуском военных беспилотников на территорию Беларуси. Попытка втянуть Беларусь в конфликт: эксперты о нарушении воздушного пространства нашей страны.
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