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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 11.02.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 11.02.2023

Подходы к ценообразованию в Беларуси обсудили на совещании у Президента. Честные цены - вопрос номер один для главы МАРТ Алексея Богданова. В Турции под завалами нашли тела белоруски и ее сына. Турецких спасателей завалило обломками здания. Как обустроен лагерь белорусских спасателей. 8 лет назад "нормандская четверка" собралась в Минске для обсуждения условий установления мира в Украине.Поставки истребителей для Украины под большим вопросом.США сбили очередной воздушный шар. Как Запад шпионил за Советским Союзом - смотрите в понедельник в "Понятной политике".Главные события недели - в нашей субботней рубрике "Итоги недели".

Могут ли безнаказанно вернуться в страну те, кто ходил на митинги в 20-м году? Что ответил заместитель генерального прокурора Беларуси. Пенсионные протесты во Франции.Как евразийская интеграция побеждает санкции? Зачем западные банки повышают ставки? Смотрите в "Простой экономике". Хоккейная команда Президента одержала 4-ю победу в играх любительского турнира.Наш вызов Лувру и музею Метрополитен! Дворец Независимости транслирует искусство. 43 золотые медали у холдинга "Бабушкина крынка" на "Продэкспо-2023".В Беларуси сегодня учатся 1,5 тысячи граждан из 30 стран Африканского континента.Долгожданная премьера "Фактор.by 60 +" состоялась на "Беларусь 1" накануне вечером

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