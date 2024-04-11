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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 11.04.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 11.04.2024

Лукашенко: Полет в космос - это величайшая победа Беларуси, народ это заслужил. Марина Василевская рассказала, что они делали в космосе через несколько часов после старта корабля "Союз МС-25". Кадровые решения Президента Беларуси. Туманный Альбион сеет смуту: Великобритания призывает своих граждан воздержаться от любых поездок в Беларусь.

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