Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 11.04.2024

Лукашенко: Полет в космос - это величайшая победа Беларуси, народ это заслужил. Марина Василевская рассказала, что они делали в космосе через несколько часов после старта корабля "Союз МС-25". Кадровые решения Президента Беларуси. Туманный Альбион сеет смуту: Великобритания призывает своих граждан воздержаться от любых поездок в Беларусь.