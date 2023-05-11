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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 11.05.2023
С чего начинается продовольственная безопасность страны; Подготовку к "Иннопрому" обсудили в правительстве; Время возможностей - товарооборот между Беларусью и Астраханским краем вырос вдвое; В преддверии 9 Мая Комитет государственной безопасности предотвратил сразу несколько терактов в нашей стране; Кандидат в президенты США Кеннеди-младший выступил с жесткой критикой Байдена; ЕС угрожает нацистский террор; Полиция Техаса объявила, что воскресный расстрел в городе Аллен был совершен поклонником Гитлера; Гитлер возвращается - материал о фашизме и нацизме наших дней; Причастные к договорным матчам футбольные клубы оштрафованы и лишены турнирных очков; На полигонах с запасниками идет насыщенная боевая учеба; Палестинские боевики вновь обстреливают Израиль с территории Сектора Газа неуправляемыми самодельными ракетами; В Национальном аэропорту Минска прошли имитационные учения по выявлению на борту самолета очагов холеры.
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