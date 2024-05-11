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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 11.05.2024
Лукашенко: Как и в начале сороковых, Запад готов на сделку с любым злом. Как заявления президентов Беларуси и России в День Победы остудили воинственный настрой европейских чиновников - в "Клубе редакторов"."Время Первого" в "Главном эфире" расскажет о яркой рабочей неделе Президента.Государственные флаг, герб и гимн - олицетворение белорусского народа.Почему за прошлое начинаются войны - в "Диспозиции".Что белорусы думают о Великой Победе и каких традиций придерживаются - как проходило социсследование.Польский диссидент судья Томаш Шмидт - в "Актуальном интервью".Польша требует европейских инвестиций в свою восточную границу.ЕС исключает прямое участие своих солдат в нынешнем украинском конфликте.Госдеп США одобрил возможную продажу оружия Киеву. Пентагон заказал американской компании высокоточные ракеты.Атака на ресторан в Донецке
Кто и где создавал крысиные тропы для побега любимчиков Гитлера - в "Понятной политике"
Президентские выборы в Литве на финишной прямой. Завтра в соседней республике - референдум о двойном гражданстве
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