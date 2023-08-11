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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 11.08.2023
Президент ознакомился с перспективами развития авиаотрасли в условиях санкций.Новый рейс Белавиа в Дели.Спортивный обозреватель Андрей Козлов поделился впечатлениями от II Игр стран СНГ.Максим Рыженков о главных акцентах Игр, уровне результатов наших спортсменов и деталях грядущей церемонии закрытия.Яркие эмоции соревнований II Игр стран СНГ.В программе дня десять видов спорта, в пяти из них будут разыграны медали.Переброска польских войск к границе с Беларусью может спровоцировать третью мировую войну - Филиппо.Политические иски приносят Трампу дополнительную популярность.О деградации старых политических элит Запада и фейлах первого лица США - в "Клубе редакторов".BILD: картофельная тревога в Германии.В Беларуси вес каравая приближается к пяти миллионам.В ОАО "Калининский" чествовали сразу передовиков по намолоту и отвозке зерна, перешагнувших двухтысячный рубеж.Усиление государственной границы Беларуси.Сегодня у сотрудников отряда пограничного контроля аэропорта Минск профессиональный праздник.Открылся республиканский фестиваль работающей молодежи "Олимпия"."Ее рук дело" - новая экспозиция благотворительного проекта БСЖ открылась в торговом центре "Столица"
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