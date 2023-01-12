Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 12.01.2023

Президент: Речи нет о том, что Россия или Беларусь поступаются суверенитетом; Анонс большого материала с Дальнего Востока; Обмен опытом между университетами Беларуси и России - состоялось заседание по вопросам образования; Стипендии Президента Беларусина 2023 год назначены 64 аспирантам; В. Свилло: Мы избрали свой путь и дальше живем по своим правилам; Это и многое другое в сегодняшнем выпуске.