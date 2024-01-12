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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 12.01.2024
Прием от имени Президента Беларуси на старый Новый год. Руководители стадиона "Динамо" и Белорусской федерации легкой атлетики вручили подарки ребятам из детдома№7. "История вопроса": как появилась республиканская акция "Наши дети".Классному руководителю Президента Беларуси исполнилось 100 лет."От всей души": в Минской городской ратуше прошла встреча с ветеранами труда и Великой Отечественной.
Новая война англосаксов в мире - США и Британия минувшей ночью нанесли массированные удары по Йемену."Марш свободных поляков" в Варшаве.Яцек: Разногласия в Польше между партиями на грани закона.Акция машинистов поездов привела к серьезным нарушениям железнодорожных перевозок в Германии.
Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают, чем закончатся акции гражданского неповиновения.
5 финалистов "Фактор.by" споют о родителях.
В Гродно провели уникальную операцию по протезированию аортального клапана.
Иван Кубраков расскажет о справедливости и электоральной кампании в проекте "Вопрос номер один" 13 января в 19:00 на "Беларусь 1".
Еще больше МАЗов - завод возводит большой корпус.
Ближе некуда: трамвай "МиНиН" оценили в Нижнем Новгороде и планируют вместе продавать на рынке совместные электробусы
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