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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 12.02.2024
Подготовка к единому дню голосования - кандидаты общаются с избирателями, а молодежь организовывает пикеты в поддержку политического события. Президент подписал постановление Совбеза об одобрении проектов Концепции нацбезопасности и Военной доктрины. Годовщина Минских соглашений - Беларусь по-прежнему пропагандирует только дипломатический путь урегулирования всех конфликтов.
В Совете Безопасности ООН прошло заседание по ситуации в Украине. Украинцы протестуют против тотальной мобилизациию. СМИ: спецслужбы Польши прослушивали экс-премьера Моравецкого. Новый состав Минобороны Польши озаботился ботинками и рюкзаками для солдат. Польские фермеры перекрыли подъезды к двум пунктам пропуска с Украиной. Греки выступают против легализации однополых браков. Где нейросети едва не сорвали выборы, а где помогли стать президентом.
В Беларуси не планируют снижать объемы жилищного строительства. Промышленный туризм в Беларуси набирает обороты. Продолжается подготовка к весенней посевной. В Верховном Суде продолжается рассмотрение дела о палаче Хатыни Владимире Катрюке. Городской поселок Оболь награжден вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны". Республиканский конкурс определит участников от Беларуси в патриотической акции "Поезд памяти". Победитель шоу "Фактор.by" впервые в родной Слуцк отправился на своем новом автомобиле. Спартакиада сильнейших - 2024 с участием команды Беларуси продолжается в городах России.
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