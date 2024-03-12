Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 12.03.2024

Что скрыто в белорусских недрах? Итоги совещания во Дворце Независимости о перспективах геологоразведки и добычи. 12 марта началось выдвижение кандидатов в Совет Республики и в делегаты Всебелорусского народного собрания. Кто войдет в ВНС и каким образом станут избирать делегатов. Как белорусы создавали Конституцию. Какие вопросы обсудили в Минске на заседании группы высокого уровня Совмина Союзного государства.

Подробности крушения Ил-76 в Ивановской области России. Диплом MBA всего за 10 тыс. злотых. В центре скандала - международный университет со штаб-квартирой в Варшаве Collegium Humanum. 300 тыс. военнослужащих стран НАТО готовы к перебазированию на территорию Польши - замначальника генерального штаба "Войска польского". Для чего НАТО намерено взять под контроль украинско-белорусскую границу и где вспыхнет очередной конфликт.

48 брестских пограничников получили ключи от арендных квартир с полной отделкой. Коллективу БЕЛАЗа представили нового генерального директора. Какие планы у Могилевлифтмаша на Год качества. Государственные СМИ набрали большие обороты в цифровой среде - Луцкий. В штаб-квартире НОК Беларуси чествовали Национальную сборную Беларуси по пляжному футболу.