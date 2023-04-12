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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 12.04.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 12.04.2023

Беларусь наращивает сотрудничество с регионами России. В Минске обсудили совместные планы с Татарстаном. Что посеем, а кого отправим в космос, смотрите сразу два эксклюзивных интервью. Главное хоккейное событие сезона. Борьба за Кубок Президента началась сегодня в Гродно. "Неман" сыграет против "Металлурга".

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