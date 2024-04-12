Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 12.04.2024

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Реальная жизнь Героя Беларуси Марины Василевской на МКС

К чему привели эксперименты в невесомости?

В Минске прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ

Как проходит избрание председателя верхней палаты парламента и заместителя

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Призыв МИД Великобритании воздержаться от любых поездок в Беларусь может быть тревожным сигналом

На высшую ступень пьедестала почета в женской спринтерской гонке поднялась наша Анна Сола

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